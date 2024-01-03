الصين: مستعدون لتقديم المساعدة لليابان بشأن الزلزال

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن الصين مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لليابان في مواجهة الزلزال المدمر الذي تعرضت له في أول أيام العام الجديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في مؤتمر صحفي دوري إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الصينيين بسبب الزلزال.

وأكدت السلطات اليابانية مقتل 62 شخصا حتى الآن، ما يجعل هذا الزلزال الأكثر إزهاقا للأرواح في اليابان منذ عام 2016 على الأقل.

وردا على سؤال حول حادث تصادم الطائرتين في مطار هانيدا بطوكيو أمس الثلاثاء، قال وانغ إنه لم يكن هناك مواطنون صينيون مصابون في الحادث، مضيفا أن اليابان لم تقدم أي طلب للمساعدة.

وقال وانغ إنه كان هناك 14 سائحا من هونج كونج على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية رقم 9201 تي، وقد تواصلت معهم السفارة الصينية في اليابان.

وأدى الاصطدام، الذي أثار مخاوف بشأن سلامة المدرج، إلى مقتل خمسة من أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن الطائرة الأصغر حجما التابعة لخفر السواحل بينما نجا جميع الأشخاص البالغ عددهم 379 شخصا على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية.