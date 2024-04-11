الصين: مستعدون لرفع مستوى العلاقات مع كوريا الشمالية

نقلت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، قوله إن الصين مستعدة للعمل عن كثب مع الهيئة التشريعية في كوريا الشمالية للمساعدة في وصول العلاقات إلى “مستوى أعلى”.

ونقل تشاو، وهو أيضا عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله أثناء اجتماعه مع السياسي الكوري الشمالي تشوي ريونغ هاي: “سياستنا الاستراتيجية الراسخة دوما هي الحفاظ على العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتوطيدها وتنميتها”.

وقبل أشهر قليلة، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالوفد الصيني الذي زار بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، وتعهد بتطوير العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى “آفاق جديدة”.