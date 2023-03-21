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الصين: مشروع القانون الأمريكي حول منشأ كوفيد-19 يشوه الحقيقة

منذ ساعتين
وانغ وين بين

وانغ وين بين

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ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن الجزء المتعلق بالصين في مشروع قانون وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن حول منشأ كوفيد-19 ينطوي على تشويه للحقيقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في إفادة صحفية دورية “تطالب الصين الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي على الفور”.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع، الاثنين، مشروع قانون يُلزم برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بمنشأ كوفيد-19.

وقال بايدن إنه يشارك الكونجرس هدفه المتمثل في الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات عن منشأ كوفيد-19، لكنه أضاف أن إدارته ستضع الأمن الوطني في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما سيُنشر من معلومات.

وقال بايدن في بيان “في إطار تنفيذ هذا التشريع، سترفع إدارتي السرية وستشارك أكبر قدر ممكن من تلك المعلومات، بما يتفق مع سلطتي الدستورية للحماية من الكشف عن معلومات من شأنها الإضرار بالأمن الوطني”.

وجرت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إرساله إلى البيت الأبيض.

ويدور في واشنطن نقاش مسيّس للغاية حول منشأ فيروس كورونا تقريبا منذ الإعلان عن تسجيل أول إصابة بشرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019، وسط دعوات من الديمقراطيين والجمهوريين لبايدن برد أقوى على الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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