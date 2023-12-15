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الصين.. موجة برد تجتاح معظم البلاد وتغلق الطرق السريعة

منذ 38 دقيقة
ثلوج تغطي مدينة هاربين الصينية (أ ف ب)

ثلوج تغطي مدينة هاربين الصينية (أ ف ب)

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تحكم موجة باردة قبضتها على مختلف أنحاء الصين الجمعة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد في معظم مناطق البلاد، مما دفع السلطات إلى الحد من تدفق حركة المرور على الطرق السريعة في عدة أقاليم بعد حوادث تصادم.

وستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 40 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء من إقليم هيلونغجيانغ الشمالي الشرقي ومنطقة شينجيانغ في الشمال الغربي، إلى جانب منغوليا الداخلية وإقليمي قانسو وتشينغهاي، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الصينية.

وتتحرك موجة البرد التي بدأت مطلع الأسبوع عبر البلاد من الشمال إلى الجنوب ومن المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل رغم أن هيئة الأرصاد الجوية قالت إن انهمار الأمطار والثلوج سينخفض.

ويمكن أن تشهد مدينة ييتشون في هيلونغجيانغ كسر الرقم القياسي المسجل لانخفاض الحرارة في يناير\كانون الثاني عام 1980 والذي بلغ حينها -47.9 درجة مئوية في أوائل الأسبوع المقبل مع بدء الظروف الجوية القاسية.

وفي مقاطعة خنان، تسبب تساقط الثلوج على الطرق إلى جانب الضباب الكثيف في وقوع حوادث متعددة مما أدى إلى تقييد حركة المرور.

وقالت سلطات المرور في مقاطعة نينغشيا إن بعض الطرق السريعة أصبحت غير آمنة ونفذت إجراءات مرورية مؤقتة مع تساقط الثلوج.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن منطقة قانسو المجاورة شهدت أيضا إغلاق بعض الطرق السريعة وتعليق حركة القطارات.

وتم تعليق حركة العبارات وبعض الحافلات مؤقتا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 15\12\2023 في شنغهاي، حيث أصدرت المدينة أول تحذير من موجة باردة لهذا العام، فمن المتوقع أن يؤدي الهواء البارد القادم من الشمال إلى انخفاض درجات الحرارة إلى نحو ست درجات تحت الصفر في مطلع الأسبوع.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن بكين وإقليمي جيانغشي وشانشي اتخذتا أيضا إجراءات لتأمين محاصيل الخضراوات والفاكهة من أضرار التجمد والأمراض.

وألغت الصين تحذيرا من هبوب عواصف ثلجية قبل فجر اليوم الجمعة 15\12\2023، لكنها قالت إنه من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة في أجزاء من إقليمي لياونينغ وجيلين في شمال شرق البلاد وكذلك في شاندونغ.

وفي مدينة شنيانغ في مقاطعة لياونينغ، نشرت السلطات 22 ألف عامل وأكثر من 3400 آلة لإزالة الثلوج، مما ساعد في رفع ما يصل إلى 12800 متر مكعب من الثلوج بحلول صباح اليوم الجمعة 15\12\2023.

    المصدر :
  • رويترز

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