الصين: نتائج انتخابات تايوان لن تغير الشكل الأساسي للعلاقات عبر المضيق

قال مكتب شؤون تايوان الصيني السبت إن فوز لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان في الانتخابات التي جرت على مستوى الجزيرة لن يغير الشكل الأساسي للعلاقات عبر المضيق.

وفي بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، قال تشن بين هوا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة إن النتائج أظهرت أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يمكنه تمثيل الرأي العام السائد في الجزيرة.

هذا وفاز لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة التايوانية في الانتخابات التي أجريت، اليوم السبت 13\1\2024، والتي وصفتها الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام.

وأعلن لاي تشينغ-تي فوزه في تجمع حاشد أمام أنصاره، وتعهد بالدفاع عن بلاده ضد “ترهيب” الصين.

وشكر المعارضة على التهاني، وقال “سأدرس بعناية برامج ومواقف خصومي في الانتخابات، شريطة أن تفيد الشعب والتنمية الوطنية، وسيتم تضمينها في برنامجي السياسي”.

وبهذه النتيجة يتولى “الحزب الديمقراطي التقدمي”، الذي يناصر هوية تايوان المستقلة ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها، السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.

ولاي تشينغ-تي الذي تقول الصين إنه يمثل “خطرًا جسيمًا” بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن يتولى منصبه في 20 مايو 2024.

وحصل لاي تشينغ-تي، نائب الرئيسة المنتهية ولايته، الذي ينتمي إلى “الحزب الديموقراطي التقدمي” على 40.2% من الأصوات، حسب النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع. وحصل منافسه الرئيسي هو يو-إيه، مرشح الحزب القومي الكومينتانغ الذي يدعو إلى التقارب مع بكين، على 33.2% من الأصوات.