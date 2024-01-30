الصين: ندعم الحل السياسي في اليمن

أبدى نائب وزير الخارجية الصيني، دنغ لي، نظيره اليمني، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن والحل السياسي لتسوية القضية اليمنية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن دنغ قوله في بيان إن الصين تدعم اليمن في حماية سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت روسيا على أهمية التوصل لإيجاد حل سياسي وسلمي أيضاً للصراع في اليمن، وخاصة الانتهاء من العمل على خارطة الطريق للتسوية.

وجاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، مع القائم بأعمال سفير روسيا لدى بلاده، يفغيني كودروف، حول مستجدات الأوضاع في اليمن، والتوترات في البحر الأحمر.

وقال كودروف، في تغريدة على منصة عبر منصة “إكس”: “اجتمعت مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وناقشنا الأحداث الأخيرة في اليمن”.

وأشار إلى “جهود روسيا المستمرة، التي ترمي إلى تجنب زيادة التصعيد في اليمن والمياه المحيطة بها، والبحث عن طرق للتغلب على التوترات الجديدة”.