الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين: ندعم الحل السياسي في اليمن

منذ ساعتين
وزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني

A A A
طباعة المقال

أبدى نائب وزير الخارجية الصيني، دنغ لي، نظيره اليمني، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن والحل السياسي لتسوية القضية اليمنية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن دنغ قوله في بيان إن الصين تدعم اليمن في حماية سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت روسيا على أهمية التوصل لإيجاد حل سياسي وسلمي أيضاً للصراع في اليمن، وخاصة الانتهاء من العمل على خارطة الطريق للتسوية.

وجاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، مع القائم بأعمال سفير روسيا لدى بلاده، يفغيني كودروف، حول مستجدات الأوضاع في اليمن، والتوترات في البحر الأحمر.

وقال كودروف، في تغريدة على منصة عبر منصة “إكس”: “اجتمعت مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وناقشنا الأحداث الأخيرة في اليمن”.

وأشار إلى “جهود روسيا المستمرة، التي ترمي إلى تجنب زيادة التصعيد في اليمن والمياه المحيطة بها، والبحث عن طرق للتغلب على التوترات الجديدة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الدبلوماسية الأوروبية " جوزيب بوريل" ينتقد دعوات لمصالحة روسيا
جيش الاحتلال اﻹسرائيلي يعلن الحصيلة الكلية للإصابات في صفوف جنوده في غزة خلال 24 ساعة
علم كندا
غزة تحت النار
كندا تعتزم تقديم 40 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة

الأكثر قراءة

عدنان أبو ستة وهو يقفز فرحا صارخا "ولّعت" بعد تدميره دبابة إسرائيلية
غزة تحت النار
استشهاد عاهد أبو ستة صاحب الصرخة الشهيرة "ولّعت"
قوات أمريكية
الحكاية الكاملة.. تفاصيل مقتل الجنود الأمريكيين بقاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن
عناصر من حزب الله
حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه.. وتحذير هام من بلدية حولا في جنوب لبنان