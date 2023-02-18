السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
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الصين: هناك "بعض القوى" لا ترغب في تسوية الأزمة الأوكرانية الروسية

منذ 41 دقيقة
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن بلاده تعتقد أن هناك “بعض القوى” التي لا ترغب في نجاح محادثات السلام الأوكرانية الروسية، وإن الصين ستحدد موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة.

ومن ناحية أخرى قال وانغ إنه من أجل الحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان يجب معارضة قوى الاستقلال التايوانية بحزم.

يشغل وانغ منصب مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

في ظل العقوبات واسعة النطاق التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا، تمثل الصين حبل النجاة الرئيسي لموسكو، لامتصاص شدة الصدمة التي ستخلقها العقوبات على اقتصادها خاصة إن طالت قطاع النفط والغاز.

اختارت الصين رسميا الحياد في الأزمة الروسية الأوكرانية، وإن كانت من الناحية الاستراتيجية تقف في نفس الخندق مع موسكو في مواجهة المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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