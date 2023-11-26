الصين وأمريكا تتبادلان الاتهامات بشأن سفينة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات في مطلع الأسبوع بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بعدما قال الجيش الصيني إنه أبعد سفينة حربية أمريكية قالت البحرية الأمريكية إنها كانت تقوم بعملية روتينية لحرية الملاحة.

وجاء في منشور بالحساب الرسمي للقيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني على تطبيق وي تشات للتواصل الاجتماعي أمس السبت أن الجيش الصيني نشر قواته البحرية والجوية “لتتبع ومراقبة وتحذير” المدمرة الأمريكية.

وقالت البحرية الأمريكية اليوم الأحد إن هوبر “برهنت على حقوق الملاحة في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل بما يتفق مع القانون الدولي”.

وتزعم الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر لحركة شحن تجارية سنوية تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن مطالبات الصين ليس لها أي أساس قانوني.

وكانت الفلبين وأستراليا قد بدأتا أولى دورياتهما البحرية والجوية المشتركة في البحر أمس السبت بعد أيام من اتهام بكين لمانيلا بتجنيد قوات أجنبية للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي، في إشارة إلى الدوريات المشتركة للجيشين الفلبيني والأمريكي.

وقالت الصين إن الحادث الذي وقع مطلع الأسبوع “يثبت أن الولايات المتحدة هي ’مسبب المخاطر الأمنية’‭‭‭ ‬‬‬بشكل كامل في بحر الصين الجنوبي”.

وقالت اللفتنانت كريستينا وايدمان، نائبة المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي، في بيان عبر البريد الإلكتروني “تتحدى الولايات المتحدة المطالبات البحرية المفرطة في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن هوية صاحب المطالبة”.

وأضافت أن “المطالبات البحرية غير القانونية والكاسحة في بحر الصين الجنوبي تشكل تهديدا خطيرا لحرية البحار”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين أجرتا محادثات بشأن أمور بحرية منها بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وإن الجانب الأمريكي أكد مخاوفه إزاء تصرفات الصين “الخطيرة وغير القانونية” هناك.