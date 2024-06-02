الصين والإمارات تبديان استعدادا لتبادل الخبرات الدفاعية والأمنية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، إن الصين والإمارات أكدتا الاستعداد لتبادل الخبرات في الدفاع والأمن بهدف تطوير قدرات العسكريين والمؤسسات الأمنية في البلدين.

وذكرت الصين أن الجانبين يقدران تعاونهما وتنسيقهما الدفاعي والعسكري والأمني وزيادة تبادل الزيارات بين جيشيهما، فضلا عن المشاركة المتبادلة في التدريب والمعارض والأنشطة الرسمية.

جاء ذلك في إعلان مشترك بعد اجتماع ثنائي بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يوم الخميس.

أجرت القوات المسلحة الصينية أول تدريبات للقوات الجوية مع الإمارات في الصين في أغسطس آب الماضي، في خطوة ينظر إليها إلى حد كبير على أنها سعي من بكين لزيادة نفوذها في منطقة الخليج لمواجهة الولايات المتحدة. كما وقعت الصين اتفاقا لتصدير طائرات هجومية إلى الإمارات العام الماضي.

وفي مجال الطاقة، اتفق البلدان على استكشاف التعاون بشأن احتياطيات النفط الخام، وتشجيع ودعم الشركات الصينية والإماراتية لتعزيز التنسيق في مجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمخزونات الاستراتيجية للنفط والهيدروجين والأمونيا.

ويتطلع كلا البلدين أيضا إلى استكشاف مشروعات مشتركة للطاقة النووية، بما يشمل بناء محطات والمزيد من البحث والتطوير.