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الصين والسعودية تضغطان لعدم فرض قيود على الوقود الأحفوري في اتفاق المناخ

13 - نوفمبر - 2021
مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021

مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021

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تسعى الصين والسعودية تسعيان ضمن مجموعة من الدول لمنع أن يتضمن اتفاق الأمم المتحدة بشأن المناخ لغة تعارض دعم الوقود الأحفوري، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين قريبين من المفاوضات الجارية في قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسجو باسكتلندا، أن الصين والسعودية تضغطان لحذف هذه الإشارة.

ولم تنجح محاولات للوصول إلى الوفدين السعودي والصيني مساء الجمعة للتعليق على ذلك.

وأصبحت قضية دعم النفط والغاز والفحم نقطة عالقة رئيسية في القمة حيث تجاوز المفاوضون بالفعل موعدا نهائيا يوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى الحفاظ على منع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.

وتطلب مسودات حالية للاتفاقية جرى التفاوض عليها خلال الأسبوعين الماضيين من الحكومات وقف الدعم المالي العام للوقود الأحفوري والذي يقول العلماء إنه المحرك الأساسي للتغير المناخي الذي يسببه الإنسان.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ للقمة، جون كيري، يوم الجمعة الماضي، إن محاولة كبح ظاهرة الاحتباس الحراري في الوقت الذي تنفق فيه الحكومات مئات المليارات من الدولارات على دعم الوقود الذي تسبب في ذلك “جنون”.

وتضغط دول غربية أخرى من بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ، للإبقاء على الإشارة إلى إلغاء دعم الوقود الأحفوري.

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