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الصين واليابان تتفقان على جولة جديدة من الحوار الاقتصادي رفيع المستوى

منذ ساعة واحدة
الصين

الصين

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ذكر تلفزيون الصين المركزي أن الصين واليابان اتفقتا اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الثنائي رفيع المستوى في أقرب وقت ممكن.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع في سول بين رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وكلاهما سيحضران قمة ثلاثية غدا الاثنين إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن لي أبلغ كيشيدا بأنه يأمل في أن “تتعامل اليابان بشكل مناسب مع قضايا مثل تايوان”، وذلك بعد أيام فقط من إجراء الجيش الصيني مناورات عسكرية حول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضي الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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