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الصين وزامبيا تعززان العلاقات الثنائية

منذ 47 دقيقة
الصين وزامبيا

الصين وزامبيا

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة إن بلاده تدعم زامبيا في حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتشجع على زيادة الواردات من الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي التقى برئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما في بكين، ورفع البلدان علاقاتهما إلى مستوى “شراكة تعاونية استراتيجية شاملة”. وتعهد شي بالعمل مع زامبيا على توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والزراعة والتعدين والطاقة النظيفة.

وتسعى زامبيا إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية مع الصين وإيجاد فرص تجارية أكثر مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفادت شينخوا بأن هيشيليما شكر الصين على دعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين في قمتها التي عقدت يومي التاسع والعاشر من سبتمبر\أيلول في نيودلهي، وعلى دورها الإيجابي في حل مشكلة ديون زامبيا.

ولم يعرف بعد ما إذا كان البلدان قد وقعا أي اتفاقيات ديون.

وتتمتع الصين بمصالح تجارية كبيرة في زامبيا حيث استثمرت في أكثر من 30 مشروعا في إطار مبادرة الحزام والطريق بين عامي 2014 و2023، وفقا لبيانات معهد أبحاث أمريكي.

    المصدر :
  • رويترز

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