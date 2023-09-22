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الصين وسوريا تتجهان لإعلان إقامة شراكة استراتيجية

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2023 12:19 مساءً
الرئيس الصيني و الرئيس السوري

الرئيس الصيني و الرئيس السوري

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى نظيره السوري بشار الأسد في مدينة هانغتشو بشرق البلاد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن شي إعلانه خلال اجتماع مع الأسد: “الصين وسوريا ستقيمان شراكة استراتيجية”.

وأضاف: “بلادي ترغب في العمل مع سوريا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون”، مبرزا أن “تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين”.

ووصل بشار الأسد، الخميس، إلى الصين، مرفوقا بزوجته أسماء الأسد، حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، السبت، مع شي جين بينغ وعدد من قادة الدول.

وهذه أول زيارة رسمية لبشار الأسد إلى هذا البلد منذ أكثر من عقد.

    المصدر :
  • رويترز

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