الصين.. وفاة 15 شخصًا من جراء فيضانات مدمّرة

قُتل 15 شخصًا من جراء هطول أمطار غزيرة في بلدية تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين، فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى بذل الجهود اللازمة لحماية العامة من تداعيات الطقس السيء، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية صينية اليوم الأربعاء.

هذا وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى وقوع فيضانات مدمرة وانهيارات طينية مميتة في الأسابيع القليلة الماضية، بينما أدت العواصف الثلجية ودرجات الحرارة غير المعتادة، والذي يعتقد البعض أنها نتجت عن الاحتباس الحراري، إلى أوضاع بائسة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وتسببت الفيضانات في نزوح الآلاف عن ديارهم في بلدية تشونغتشينغ المترامية الأطراف وتدمير الجسور وجرفت المياه المنازل والسيارات.

فيما أعلنت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ تخصيص 320 مليون يوان لتمويل خدمات الطوارئ للمساهمة في إغاثة المنكوبين بما يشمل بلدية تشونغتشينغ.