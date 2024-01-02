الصين.. 135 مليون رحلة داخلية في عطلة رأس السنة الجديدة

أظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين 1\1\2024 أن السفر في الصين ازدهر خلال عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام، مع تسجيل 135 مليون رحلة سياحية محلية، بزيادة 155 بالمئة عن العام الماضي.

وارتفعت إيرادات السياحة المحلية إلى 79.73 مليار يوان (11.23 مليار دولار أمريكي).

وتشير أرقام وزارة النقل التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية إلى أن أكثر من 128 مليون رحلة ركاب اجريت على شبكة النقل الصينية خلال عطلة رأس السنة الجديدة بزيادة 78.4 بالمئة عن عام 2023 و33.1 بالمئة عن عام 2022.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن عدد رحلات الركاب بالسكك الحديدية ارتفع بنسبة 177.5 بالمئة على أساس سنوي، وقفزت رحلات الركاب الجوية بنسبة 140.3 بالمئة.

وقالت الحكومة إن الطقس البارد في أجزاء كبيرة من البلاد لم يمنع الناس من التدفق على المهرجانات والحفلات الموسيقية بينما زادت النزهات الجماعية للعائلات، مضيفة أن الإقبال على أنشطة التزلج على الجليد واللعب بالثلوج تزايدت في شرق الصين ووسط الصين وجنوب الصين وأماكن أخرى.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة إن المقاطعات في الشمال، مثل هيلونغجيانغ، استفادت من الطقس الشتوي الذي عزز سياحة الجليد والثلوج مع تمديد ساعات العمل في المواقع السياحية الرئيسية ومترو الأنفاق والحافلات.

كما قدمت بكين قسائم تحفيزية للمساعدة في دعم الطلب أثناء العطلات وتعزيز الاقتصاد حيث أصبحت المشاريع والمتنزهات ذات الطابع الجليدي والثلجي في المناطق الحضرية محركات ذات أهمية متزايدة للإيرادات الاقتصادية للعديد من المدن.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن وزارة النقل أنه من المرجح أن تصل رحلات الركاب جوا من السبت إلى الاثنين إلى 5.19 مليون رحلة بزيادة 140.3 بالمئة على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن تقفز الرحلات على الطرق السريعة والممرات المائية بنسبة 46.1 بالمئة و72.9 بالمئة على التوالي.