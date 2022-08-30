الصين.. 1829 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الثلاثاء أن بر الصين الرئيسي سجل 1829 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الاثنين هي 382 ظهرت عليها أعراض و1447 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 352 مصحوبة بأعراض و1344 بلا أعراض، ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.

وحتى الاثنين، سجل بر الصين الرئيسي إجمالا 242689 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

ولم تسجل العاصمة بكين أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق، كما لم تسجل المدينة أي حالات بدون أعراض مثل اليوم السابق، بحسب بيانات الحكومة المحلية.

وفي مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، لم تسجل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا الاثنين.

وفي مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، سُجلت 35 إصابة محلية جديدة الاثنين، ارتفاعا من 11 في اليوم السابق.