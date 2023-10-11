الصين تتخذ خطوة جديدة نحو تدويل اليوان وتعزيز شعبيتها العالمية

تتجه الصين لبيع كمية قياسية من السندات السيادية المقومة باليوان في الخارج هذا العام، في خطوة من شأنها أن تساعد السلطات على دعم العملة الضعيفة وتعزيز شعبيتها العالمية على المدى الطويل.

وقالت وزارة المالية في البلاد في بيان يوم الأربعاء إنها ستصدر 26 مليار يوان (3.6 مليار دولار) من هذه الديون في هونغ كونغ في الربع الحالي، بدءا بدفعة أولى بقيمة 16 مليار يوان في 25 أكتوبر. ومن شأن ذلك أن يرفع القيمة الإجمالية للعام إلى 55 مليار يوان، وهو الأكبر منذ أن أصدرت الصين أول سندات سيادية باليوان في الخارج في عام 2009، حسبما تظهر حسابات “بلومبرغ” للبيانات الرسمية.

ومن شأن الزيادة في إصدار الديون أن تساعد جهود بكين لتعزيز اليوان، الذي يقترب من مستوى قياسي منخفض في الخارج، من خلال زيادة الطلب على العملة وتشديد المعروض في الخارج.

وبما أن وزارة المالية هي ثاني أكبر مصدر في سوق سندات اليوان الخارجية بعد البنك المركزي، فإن العرض الثابت لهذه الأوراق سيساعد أيضاً في بناء معيار تسعير للمقترضين من الشركات على المدى الطويل.

“ربما يكون دعم اليوان في الخارج هو الهدف الأسمى لزيادة الإصدار”، وفقاً لـ ستيفن تشيو، رئيس سوق العملات الآسيوية واستراتيجي أسعار الفائدة في “بلومبرغ إنتليجنس”، والذي قال، إن المبلغ صغير مقارنة بالمساعدة المالية. “إن مجمع الديون الحكومية الخارجية لا يزال صغيراً للغاية، وسوف يكون لدى الصين الحافز لتعزيزه لتحقيق الغرض طويل الأجل المتمثل في تدويل اليوان”.