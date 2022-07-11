الصين.. 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل بر الصين الرئيسي 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد الواقع في 10 تموز منها 94 مصحوبة بأعراض و 335 بلا أعراض، بحسب ما كشفت لجنة الصحة الوطنية الاثنين الواقع في 11 تموز.

وسجل بر الصين الرئيسي 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 101 إصابة مصحوبة بأعراض و319 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 226704 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية تسجيل العاصمة بكين إصابة واحدة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عدم تسجيل أي إصابات في اليوم السابق سواء مصحوبة بأعراض أو بلا أعراض .

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل ست إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل خمس إصابات قبل يوم و63 إصابة محلية بلا أعراض مقابل 52 في اليوم السابق.