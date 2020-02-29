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الصين.. 47 وفاة جديدة بـ”كورونا” مما يرفع عدد الوفيات إلى 2835

أعلنت الصين، السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، مما يرفع عدد الوفيات في برها الرئيسي من جراء الفيروس إلى 2835.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 427 حالة إصابة جديدة، أي بزيادة 100 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 79251.

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كما سجلت كوريا الجنوبية، السبت، 594 إصابة جديدة بالفيروس، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية.

وأكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سجلت في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها، حسبما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

وأشار البيان أيضا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16.

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