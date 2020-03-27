الصين.. 55 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
احد مستشفيات الصين حيث يخضع العديد للفحص من فيروس كورونا الذي مصدره ووهان Getty Images

سجلت الصين أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج. وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.

المزيد من الأخبار

منع دخول الإعلاميين إلى قاعة مجلس الأمة بسبب كورونا

“كورونا” يفضح مالك الشركة التي تساوي تريليون…

وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رصدت في إقليم شيجيانغ. ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمس إلى 3292.

شاهد أيضاً

ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 1019

هولندا.. 93 حالة وفاة جديدة بكورونا

أكثر من 2500 وفاة بكورونا في إيران

صحيفة: إعداد خطط أميركية لتدمير “حزب الله العراق”

برعاية روسية تركية ..حل أزمة الحسكة “الماء مقابل الكهرباء”

بسبب كورونا.. فوضى في طهران إثر وقف وسائل النقل