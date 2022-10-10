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الضربات الروسية أصابت مبنى قنصلية ألمانية في كييف

منذ ساعة واحدة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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قالت وزارة الخارجية إن مبنى مكتبيا شاهقا توجد به قنصلية ألمانية في كييف أصيب خلال ضربات صاروخية روسية صباح الاثنين، لكن لم يكن به مسؤولون لأن القنصلية خالية منذ اندلاع الحرب قبل شهور.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية “لا عمل في المبنى منذ شهور”، مضيفا أن الحكومة الألمانية على اتصال بالمسؤولين في كييف لتقييم الأضرار.

ونددت ألمانيا بالضربات الروسية التي أدت إلى مقتل عشرة على الأقل وجاءت ردا على هجمات أوكرانية، ومنها هجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وسيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في اجتماع عبر الإنترنت لزعماء مجموعة السبع غدا الثلاثاء.

وفي الإفادة الحكومية نفسها، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن ألمانيا تتوقع تسليم نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قريبا جدا وتسليم ثلاثة أنظمة أخرى العام المقبل، دون إعطاء مواعيد زمنية محددة.

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