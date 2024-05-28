الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات في هجمات مستوطنين واقتحامات إسرائيلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع مختلفة من الضفة الغربية، ونُقل فلسطينيان إلى المستشفى عقب إصابتهما في اعتداء نفذه مستوطنون في الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية وبلدة السموع جنوب الخليل وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت مواطنا.

كما اقتحمت قرية خرسا جنوب مدينة دورا جنوب الخليل ومنطقة الدوحة ببيت لحم وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وكان جيش الاحتلال اقتحم مخيم العروب شمال الخليل في وقت سابق من ليلة أمس، وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ردا على استهداف شبان برجا عسكريا عند مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة بعد مسيرة في المخيم استنكارا للحرب المستمرة على قطاع غزة.

اعتداء مستوطنين

وأصيب مواطن ونجله بجروح، مساء أمس الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهما بأدوات حادة، شرق الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) التي أكدت أن الاعتداء تسبب بإصابة المواطنين بجروح متوسطة، نقلا إثرها إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مادما، وأكدت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية وسط مواجهات مع شبان البلدة حيث أقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بين قرية مادما وقرية عصيرة المجاورة وأغلقت مداخل القرية ومنعت المواطنين من التنقل عبرها.

وبالتزامن مع الحرب على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة مما أدى إلى استشهاد 519 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8890 وفق معطيات رسمية فلسطينية.