الضفة الغربية.. استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية المحتلة السبت 14\1\2023، فيما وصفه شهود بأنه اشتباك أشعلته مداهمة نفذها الجيش بالقرب من بلدة مضطربة.

وشهدت بلدة جنين ومناطق نائية مداهمات عسكرية مكثفة في أعقاب سلسلة من الهجمات في شوارع مدن إسرائيلية العام الماضي، وفاقم العنف من الضبابية حول احتمالات استئناف محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة والتي توقفت في عام 2014.

وقال شهود إن قوات إسرائيلية اشتبكت مع مسلحين قبل الفجر، مما أسفر عن إصابة شخص واحد وأفاد الشهود بأن مسلحين آخرين أخذا المصاب بسيارة لإبعاده، وبعد أن أنزلاه لدى سكان محليين، استمرا في الابتعاد بالسيارة، وطاردهما الجنود حتى أطلقوا النار عليهما.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات فتحت النار على السيارة بعد أن تعرضت لإطلاق النار، وإنه لم تقع إصابات بين الإسرائيليين، وكانت هناك بقع دماء داخل السيارة التي اصطدمت بجدار خلال الحادث.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن القتيلين كانا ينتميان إليها.