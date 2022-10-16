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الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين خلال الاشتباك

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 8:32 صباحًا
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

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قال مسؤولو صحة فلسطينيون الأحد إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على فلسطيني خلال اشتباك في الضفة الغربية المحتلة، وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين بدأوا “أعمال شغب عنيفة” بالقرب من بلدة قراوة بني حسان السبت وفتح جنود، كانوا يعملون هناك، النار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا توفي “متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها ظهر السبت، برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قراوة بني حسان”.

ويأتي الحادث بعد أشهر من التوترات التي تفاقمت منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة قمع في الضفة الغربية في مارس\آذار، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في إسرائيل.

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