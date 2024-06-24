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الضفة الغربية تشهد اعتقالات جديدة.. الحصيلة ترتفع إلى 9360 فلسطينياً

منذ 52 دقيقة
اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقالات في الضفة الغربية

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شهدت الضفة الغربية حملة اعتقالات جديدة، فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا بين مساء الأحد وصباح الاثنين، ما رفع إجمالي اعتقالاته بالضفة الغربية المحتلة إلى 9 آلاف و360 منذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك الاثنين، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين 12 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون”.

كما نفذت “قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي سلواد وكفر نعمة بمحافظة رام الله (وسط) طالت 80 مواطنا على الأقل، أُفرج عن غالبيتهم لاحق”، حسب البيان.

وأفادت الهيئتان بأن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم ارتفعت إلى أكثر من 9360”.

ويشمل إجمالي عدد المعتقلين من الضفة مَن أفرجت إسرائيل عنهم لاحقا ومَن تواصل اعتقالهم، حسب مراسل الأناضول.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما خلف 553 قتيلا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق وزارة الصحة.

بينما أسفرت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة عن أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

    المصدر :
  • وكالات

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