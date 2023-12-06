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الضفة الغربية.. 3 شهداء وعدد من الجرحى في طوباس وطولكرم

منذ 17 دقيقة
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

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استشهد شابان فلسطينيان (الأربعاء 6-12-2023) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بمدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، واستشهد ثالث متأثرا بإصابته في طولكرم، بينما أصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ومازالت مستمرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة، وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة 3 شبان أحدهما بحالة حرجة، كما داهمت هذه القوات عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 3 شبان آخرين.

كما اقتحم عناصر بالجيش الإسرائيلي -ضمن سلسلة الاقتحامات اليومية لمدن وبلدات الضفة- بعض المنازل في مدينة قلقيلية وعاثوا فيها خرابا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي صعد اقتحاماته لمدن وبلدات ومخيمات الضفة، استشهد خلالها 260 فلسطينيا، وأصيب 3200، واعتقل 3580 آخرون، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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