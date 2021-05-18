الضفة “تنتفض”… والمواجهات مع القوات الإسرائيلية “تشتعل”

تضامناً مع أبناء شعبهم في غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القدس المحتلة والمسجد الأقصى، والقصف المتواصل منذ الأسبوع الماضي، تجددت المسيرات الاحتجاجية في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء،حيث وقعت مواجهات بين المحتجين والقوات الإسرائلية.

عمّ الإضراب الشامل الضفة الغربية وأراضي الـ48، فقد أقفلت معظم المحال التجارية، فضلا عن المصارف والمدارس والمؤسسات التعليمية، أبوابها اليوم في الضفة.وسمحت الحكومة الفلسطينية لجميع موظفي القطاع العام بالمشاركة في الإضراب وعدم التوجه إلى العمل. وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم: “دعونا الموظفين إلى المشاركة في الإضراب كونهم جزءاً من الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يعبر عن ذاته”، فيما تضامنت عدة مخيمات تضم لاجئين فلسطينيين في لبنان مع الدعوة للإضراب والمسيرات.

أتى ذلك، بعد أن دعت حركة فتح في بيان أمس، الشعب الفلسطيني إلى إعلان الثلاثاء، “يوم غضب شعبي شامل، تتكثف فيه المواجهة الشعبية مع الاحتلال ومستوطنيه على مختلف الساحات وفي كل نقاط الاحتكاك”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

كما حثت مجموعات شبابية عبر الإنترنت، الفلسطينيين على المشاركة في الإضراب والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة وسكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

يذكر أنه خلال يومي الأحد والجمعة تكررت الاحتجاجات في الضفة والمواجهات أيضا، ما رفع عدد ضحايا الاشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية إلى 23 منذ الخميس الماضي، وذلك بحسب “العربية”.