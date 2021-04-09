الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. خيبة أمل واستياء في "كييف" من التبريرات الإيرانية

اتهمت أوكرانيا اليوم الجمعة، إيران بالتلاعب بالمعلومات المتعلقة بقضية الطائرة الأوكرانية، التي أسقطت بصواريخ إيرانية فوق طهران في يناير العام الماضي وتسببت بمقتل 176 شخصا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان لها إن: “إيران وبدلا من مراعاة الملاحظات الموضوعية المستندة إلى التجربة الدولية في التحقيق في حوادث الطيران، لجأت إلى اتهامات غير مسؤولة بعدم وجود روح تعاون بناءة من الجانب الأوكراني”.

وأضاف البيان أن “إيران تصر على أن الخطأ البشري هو السبب الوحيد في حادثة اسقاط الطائرة الأوكرانية، لكنها مع ذلك لم تقدم تحليلا لأسباب الحادث أو تسلسل الأحداث التي أدت إليه، وكيف أصبح هذا الخطأ مميتا”.

وأعربت وزارة الخارجية الأوكرانية عن استيائها وخيبة أملها من التبريرات الإيرانية، مشددة أن أوكرانيا لايمكنها التصديق بشكل أعمى أي رواية شفهية غير مستندة لأدلة حقيقية”.

ونشرت إيران في 17 من مارس الماضي تقريرا نهائيا بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في يناير 2020، يرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات المسلحة.

وتحطمت طائرة “بوينغ” تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام بأن الطائرة أسقطت عن طريق “الخطأ” في ليلة توتر عسكري بين طهران وواشنطن.

وكان تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيرانية، صدر في يوليو من العام الماضي، اعتبر أن “العامل الرئيسي” خلف تحطم الطائرة كان “خطأ بشريا” في التحكم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.

وأثار الحادث جدلا وانتقادات واسعة في إيران، لا سيما وأن إقرار القوات المسلحة بإسقاط الطائرة عن طريق “الخطأ”، صدر بعد ثلاثة أيام من الحادث.