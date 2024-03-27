الطاقة الأمريكية: ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 مارس آذار.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.

وأردفت قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 22 مارس آذار.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 147 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 22 مارس آذار.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.9 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تزيد 1.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.3مليون برميل مقارنة بتوقعات بأن ترتفع 0.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.12 مليون برميل يوميا.