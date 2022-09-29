الطاقة الدولية: المسؤول عن تخريب نورد ستريم "واضح للغاية"

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الخميس، إنه من “الواضح للغاية” من هي الجهة التي تقف وراء التخريب المشتبه به لخط أنابيب نورد ستريم، والذي تسبب في حدوث تسريبات كبيرة في بحر البلطيق.

وأضاف أمام مؤتمر للطاقة المتجددة في باريس “لم يُعرف بعد من الذي فعل ذلك، ومن وراء هذا التخريب… ولا يزال هناك نقاش يدور بشكل أو بآخر ولكن… من الواضح للغاية… من يقف وراء الأمر”.

وكان خط أنابيب نورد ستريم مثار توتر في حرب متصاعدة للطاقة بين دول أوروبية وموسكو، وهي حرب أضرت بالاقتصادات الغربية الرئيسية وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز.

وقال الكرملين، الأربعاء، إن مزاعم اتهمت روسيا بأنها مسؤولة بشكل ما عن الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم حمقاء، مضيفا أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأمريكية التي تورد الغاز إلى أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي يومي قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من الضروري التحقيق في الحادث، مضيفا أن الإطار الزمني لإصلاح التلف في خطوط الأنابيب لم يتضح.

وتحقق أوروبا فيما قالت ألمانيا والدنمرك والسويد إنها هجمات تسببت في تسريبات كبيرة للغاز في بحر البلطيق من خطي أنابيب الغاز الروسيين.

تسريبات غاز نورد ستريم عمل تخريبي

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، الأربعاء، إن تسريبات خطي أنابيب نورد ستريم عمل تخريبي، مضيفا أنه ناقش حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان الحلف مع وزير الدفاع الدنمركي.

وكتب على تويتر “ناقشت تخريب خط أنابيب نورد ستريم مع وزير الدفاع مورتن بودسكوف”.

وأضاف “ناقشنا حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان حلف شمال الأطلسي”.