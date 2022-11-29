الطاقة الدولية تتوقع تقلص إنتاج النفط الروسي مليوني برميل

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز، الثلاثاء، إن الوكالة تتوقع تقلص إنتاج الخام الروسي بنحو مليوني برميل من النفط يوميا بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

وسيحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول وواردات المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من الخامس من فبراير شباط، مما سيحرم روسيا من عائدات نفطية ويجبر أحد أكبر منتجي النفط ومصدريه في العالم على البحث عن أسواق بديلة.

كما يناقش الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري على النفط الروسي المنقول بحرا.

وردا على سؤال حول تأثير التدابير التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي قال بيرول “نتوقع أنه بالقرب من نهاية الربع الأول من 2023 ربما نشهد خسارة بنحو مليوني برميل يوميا من النفط الروسي وينبغي تعويض ذلك”.

وأضاف في مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة “لكن هناك عوامل أخرى مثل الطلب الذي يتوقف إلى حد كبير على الاقتصاد العالمي، وخصوصا الاقتصاد الصيني، إلى جانب القرارات التي ستتخذها دول مجموعة أوبك+ خلال بضعة أيام”.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، في فيينا في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وتوقع بيرول أن يأخذ أعضاء المجموعة “وضع الاقتصاد العالمي الهش” في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم.

وقال إن هذا “يشمل معظم العملاء الذين اقتصادهم معرض بنسبة كبيرة للانزلاق في الركود وأيضا أولئك في الدول النامية الذين يعانون أشد المعاناة لكن أصواتهم ليس لها صدى كبير”.