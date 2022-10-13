الطاقة الدولية: تخفيضات أوبك+ قد تدفع العالم إلى ركود

قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن القرار الذي اتخذه تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط قاد إلى ارتفاع الأسعار وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

وأشارت الوكالة، ومقرها باريس، إلى أن “التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة أوبك+ لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط”. وتضم الوكالة في عضويتها الولايات المتحدة ودولا من كبار المستهلكين.

وأضافت في تقريرها الشهري عن النفط “في ظل تداعيات الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع أسعار الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول الفاصلة لاقتصاد عالمي هو بالفعل على شفا الركود”.

ويسلط التحذير الشديد من الوكالة الضوء على الخلاف مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم والقائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

ورجحت الوكالة أن يكون حجم الخفض الفعلي للإمدادات عند نحو مليون برميل يوميا وليس مليوني برميل كما أعلن تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا.

وذكرت الوكالة أن القيود على الطاقة الإنتاجية في دول أعضاء بأوبك تعني أن السعودية والإمارات ستتحملان معظم التخفيضات، وذلك في وقت يمكن أن تقود فيه العقوبات الجديدة من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا إلى مزيد من شح الإمدادات العالمية.