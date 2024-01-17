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الطاقة الدولية تكشف عن توقعاتها.. ما مستقبل أسواق النفط في 2024؟

منذ 37 دقيقة
النفط مقابل الدولار

النفط مقابل الدولار

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قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (الأربعاء 17-1-2024) إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في “وضع مريح ومتوازن” هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.

وقال بيرول على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “إذا لم نشهد أي مفاجآت جيوسياسية كبيرة، فإنني أتوقع هذا العام سوق نفط مريحة، وسوق نفط أكثر توازنا”.

وأضاف بيرول أن الوكالة التي مقرها باريس تتوقع زيادة كبيرة في إنتاج النفط من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وجيانا هذا العام في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي.

وأجبرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر شركات كثيرة على تحويل البضائع حول أفريقيا مما زاد كلفة الرحلات ومدتها.

ويقول الحوثيون المتحالفون مع إيران إن هجماتهم تضامن مع الفلسطينيين في الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.

وأشار بيرول إلى أن الإنتاج لم يتأثر حتى الآن بهذه الاضطرابات. وقال إنه لا يتوقع تأثيرا كبيرا على أسعار النفط، ما لم تنجر دولة أو أكثر من الدول الرئيسية المنتجة للنفط إلى الصراع.

وقال “لا أتوقع تغيرا كبيرا في أسعار النفط لأن لدينا كمية كبيرة من النفط في السوق”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 بالمئة اليوم الأربعاء إلى 77.21 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي واحد بالمئة إلى 71.69 دولار.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024. وتتوقع أن يصل نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.2 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا في 2024.

وأضاف بيرول “أسعار النفط المعتدلة” ستفيد النمو الاقتصادي في ظل معدلات تضخم مرتفعة.

وسلط بيرول الضوء على الانتخابات في الولايات المتحدة والهند، والتوتر في الشرق الأوسط، والمناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة باعتبارها من المخاطر الرئيسية في العام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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