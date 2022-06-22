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الطاقة الدولية: روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بالكامل عن أوروبا

منذ 34 دقيقة
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أفاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأربعاء الواقع في 22 حزيران بأن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا بينما تسعى لتعزيز نفوذها السياسي وسط أزمة أوكرانيا، مضيفا أن أوروبا بحاجة للاستعداد الآن.

وأضاف فاتح بيرول في بيان أُرسل إلى رويترز: “بالنظر إلى هذا السلوك في الآونة الأخيرة فإنني لن أستبعد أن تواصل روسيا إيجاد مشاكل مختلفة هنا وهناك وأن تواصل إيجاد ذرائع لمزيد من الخفض في تسليمات الغاز إلى أوروبا، بل إنها ربما تقطعها بشكل كامل”.

وتابع: “هذا هو السبب في أن أوروبا تحتاج إلى خطط طوارئ”.

    المصدر :
  • رويترز

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