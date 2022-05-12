الطاقة الدولية: قد نسحب المزيد من النفط إذا تطلب الأمر

كشف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية “فاتح بيرول”، خلال زيارة لوارسو، أنّ الوكالة قد تسحب المزيد من النفط مستقبلًا إذا تطلب الأمر.

وسحبت الوكالة تسعة بالمئة من مخزوناتها النفطية في مرتين في الآونة الأخيرة.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بفعل مخاوف الركود التي أحدثت اضرابا في الاسواق المالية العالمية.

في السياق نفسه، خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 لثاني شهر على التوالي، مشيرةً إلى أثر الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة التضخم وانتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا في الصين.

وفي تقريرها الشهري، قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 3.36 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل نفط يوميا عن توقعاتها السابقة.

ودفعت الحرب الأوكرانية أسعار النفط للارتفاع متجاوزةً مستوى 139 دولار للبرميل لفترة وجيزة في آذار، وهو أعلى مستوى منذ 2008، مما زاد من الضغوط التضخمية.

وأشارت أوبك إلى توقعات بأن الصين، التي تفرض إجراءات إغلاق صارمة لاحتواء كوفيد-19، تواجه أكبر صدمة للطلب منذ 2020 عندما انخفض بشدة استهلاك النفط.

إلى ذلك، توقّعت أوبك في التقرير أن يتأثر الطلب في 2022 بالتطورات الجيوسياسية الجارية في شرق أوروبا بالإضافة إلى قيود احتواء جائحة كوفيد-19”.

لكن أوبك ما زالت تتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي مستوى مئة مليون برميل يوميا في الربع الثالث، وأن يتجاوز المتوسط السنوي في 2022 المستويات السابقة على الجائحة.