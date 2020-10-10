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“الطاقة الذرية”: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى

10 - أكتوبر - 2020
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 11:35 مساءً
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في مقابلة مع صحيفة “دي برس” النمساوية، نشرتها على موقعها الإلكتروني السبت، إن إيران ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة، طبقا للمعايير الرسمية للوكالة التابعة للأمم المتحدة، لكن ايران تواصل تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى.

وأضاف “يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه الكمية تزداد كل شهر”.

وردا على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي، قال جروسي “في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن الوقت، ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية، إيران ليس لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي”.

 

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