الطاقة الذرية تنتقد إيران لعدم إعلان تغيير نظام التخصيب

انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران في تقرير سري اطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء لإجراء تغيير غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي.آر6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة في محطة فوردو.

وورد في التقرير إلى الدول الأعضاء “(رافائيل جروسي) المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) قلق من أن إيران أجرت تغييرا كبيرا في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقا بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقا”.

رغم أن طهران نددت بالعقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة ولوحت برد مماثل عليها في وقت قريب، فإنها بدت حريصة في المقابل على عدم إغلاق الباب أمام المسار الدبلوماسي المتعلق بالملف النووي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق إن إيران تتطلع إلى مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على العقلانية والواقعية، بعيدا عما وصفته بالضجيج. وأضافت “أن متابعة المفاوضات النووية قضية مهمة وجادة بالنسبة لنا”.

وأكدت طهران أن تبادل الرسائل بشأن ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية، مشيرة إلى أن الأطراف الأخرى المعنية بالمفاوضات النووية أظهرت اهتماما بالحفاظ على خطة العمل الشامل المشتركة. وقالت الخارجية الإيرانية إن إيران ستكون حاضرة في أي مفاوضات تضمن مصالحها الوطنية.