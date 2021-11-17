الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الطاقة الذرية": مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتزايد

17 - نوفمبر - 2021
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

A A A
طباعة المقال

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل انتهاك العديد من بنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، بما يتعلق خاصة بمستوى تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه.

وحذرت الوكالة الدولية، في تقرير رقع السنوي اطلعت عليه وسائل إعلام دولية كبرى، من أن إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ووفقا لتقديرات الوكالة، بلغ مخزون إيران من سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة 60 بالمائة نحو 17.7 كيلوغراما، ما يقترب من المستوى المطلوب بإنتاج أسلحة نووية.

كما تملك إيران حاليا، حسب التقرير، نحو 113.8 كيلغراما من سداسي فلوريد اليورانيوم من نوع UF6 بنسبة نقاء تصل 20 بالمائة، إلى جانب 34.2 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل 20% في شكل مركبات أخرى.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

علم تركيا
الأعلى في 24 عامًا.. التضخّم في تركيا يسجّل 80.2%
زلزال في أفغانستان (أرشيف)
زلزال في أفغانستان يودي بحياة 8 أشخاص
تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة (رويترز)
استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات في الضفة الغربية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟