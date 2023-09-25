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الدول الغربية غير مستعدة لتمويل إغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم

منذ 33 دقيقة
محطات توليد الطاقة بالفحم

محطات توليد الطاقة بالفحم

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أعلن مسؤول إندونيسي، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية ليست مستعدة لتمويل الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وذلك بناء على مناقشات أجريت مع دول في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة.

وأصبحت إندونيسيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الدولة الثانية التي تدخل في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة الذي سيقدم لها 20 مليار دولار من تحالف الدول المتقدمة للمساعدة في تقليل اعتمادها على الوقود الإحفوري، لكن إعلانها عن خطط الاستثمار تأخر.

وقال سبتيان هاريو سيتو نائب رئيس تنسيق الاستثمار والتعدين في إندونيسيا لرويترز على هامش مؤتمر كول ترانس “خلال النقاش كان من الواضح للغاية أنهم ليسوا متحمسين لتوفير التمويل للإغلاق المبكر (للمحطات)”.

وأضاف أن التخلص من استخدام الفحم سيتطلب تقديم أموال بشروط ميسرة من الدول المتقدمة.

    المصدر :
  • رويترز

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