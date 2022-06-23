الطالبة الأردنية المقتولة.. الوالد يكشف تفاصيل آخر مكالمة هاتفية معها

هزّت الشارع الأردني جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها الطالبة الجامعية “إيمان إرشيد” في حادثة غامضة جاءت بعد يومين من مقتل شابة مصرية في ظروف مشابهة.

في هذا الاطار، كشف “مفيد إرشيد” والد الطالبة تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين ابنته، قبل أن يطلق أحد ‏الشباب الرصاص عليها في ظروف غامضة.‏

قال مفيد إرشيد في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، إن آخر مكالمة جرت بينه وبين ابنته كانت في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الأردن، وأخبرته أنها أنهت امتحانها، وبانتظار شقيقها.

وأشار إرشيد إلى أنه أوصل ابنته الراحلة، وأبلغته أنها ستنهي امتحانها في تمام الساعة العاشرة، فرد عليها بأنه سيرسل شقيقها لإعادتها إلى المنزل.

وطالب والد الطالبة القتيلة بتوقيع أقصى عقوبة على قاتل ابنته، وهي الإعدام، مشدداً: “لا أريد سوى القصاص، ولا نريد لا الصلح ولا غيره”.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن طالبة لقيت حتفها داخل جامعة خاصة شمالي عمّان، بعدما أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها.

في السياق، قالت المديرية في بيان: “لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا”.

وأفاد الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي بأن “شخصا أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه فتاة جرى إسعافها إلى المستشفى وكانت حالتها سيئة”، حسبما ذكرته قناة “المملكة”.

وكشف السرطاوي أن “الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق لتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه، بحسب السرطاوي”.

كما نعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في بيان، طالبتها المتوفية التي كانت تدرس في كلية التمريض.

وتعهدت الجامعة بـ “الملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة”.