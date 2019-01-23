الطب الشرعي: السعوديتان الغارقتان في نهر هدسون انتحرتا

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أعلن مكتب الطب الشرعي في نيويورك أن الشقيقتين السعوديتين اللتين غرقتا في نهر هدسون قد أقدمتا على الانتحار.

وقالت رئيسة الطب الشرعي، باربرا سامبسون، “توصل مكتبي إلى أن وفاة الشقيقتين الفارع كان نتيجة الانتحار، حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما قبل النزول إلى نهر هدسون”.

وعثر على روتانا الفارع (22 عاماً) وشقيقتها تالا (16 عاماً) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر أكتوبر، بدون وجود أي إشارات تدل على صدمة.

وكانت الشابتان ترتديان الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق.

المصدر: نيويورك – منى الشقاقي