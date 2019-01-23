الطب الشرعي: السعوديتان الغارقتان في نهر هدسون انتحرتا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن مكتب الطب الشرعي في نيويورك أن الشقيقتين السعوديتين اللتين غرقتا في نهر هدسون قد أقدمتا على الانتحار.

وقالت رئيسة الطب الشرعي، باربرا سامبسون، “توصل مكتبي إلى أن وفاة الشقيقتين الفارع كان نتيجة الانتحار، حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما قبل النزول إلى نهر هدسون”.

المزيد من الأخبار

اتصالات سرية بين أميركا وكورية الشمالية منذ 10 سنوات

بأول زيارة خارجية منذ اندلاع الاحتجاجات.. البشير في قطر

وعثر على روتانا الفارع (22 عاماً) وشقيقتها تالا (16 عاماً) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر أكتوبر، بدون وجود أي إشارات تدل على صدمة.

وكانت الشابتان ترتديان الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق.

 

المصدر: نيويورك – منى الشقاقي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

استقالة أكبر دبلوماسي أميركي للشؤون الأوروبية

أخبار العالم

دعوات لتظاهرات في “كل أنحاء السودان” الخميس

أخبار العالم

معضلة التشكيلة الحكومية على طاولة برلمان العراق اليوم

أخبار العالم

“الشيوخ” الأميركي يصوت غداً على اقتراحات لإنهاء الإغلاق

أخبار العالم

بالفيديو: انفجاران بصنعاء استهدفا مخزنين للصواريخ والأسلحة

أخبار العالم

إيطاليا: ماكرون “رئيس بالغ السوء”