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الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعاً غير متوقع خلال كانون الأول

منذ 24 دقيقة
الصناعة الالمانية

الصناعة الالمانية

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أفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي في بيان له، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت ارتفاعا غير متوقع في ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت الطلبيات 8.9 في المئة عن الشهر السابق بعد التعديل على أساس موسمي وفي ضوء عوامل التقويم.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين توقع أن تظل الطلبيات الصناعية مستقرة.

وفي مقارنة أقل تقلبا لمدة ثلاثة أشهر، كانت الطلبيات الصناعية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول 2023 أعلى بنسبة 0.1 بالمئة عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وذكر مكتب الإحصاءات أمس الاثنين أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني.

وبالنسبة لعام 2023 ككل، انخفضت الطلبيات الصناعية المعدلة في ضوء عوامل التقويم 5.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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