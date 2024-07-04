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الطلبيات الصناعية في ألمانيا تتراجع بشكل غير متوقع خلال مايو

منذ ساعتين
مصنع سيارات مرسيدس في ألمانيا

مصنع سيارات مرسيدس في ألمانيا

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قال مكتب الاحصاءات الاتحادي اليوم الخميس إن الطلبيات الصناعية الألمانية تراجعت على نحو غير متوقع في مايو أيار 1.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، على أساس التعديل في ضوء عوامل موسمية وعوامل التقويم.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين قد توقع زيادة 0.5 بالمئة.

ويواجه الاقتصاد الألماني الذي يعد تقليدا محرك النمو لمنطقة اليورو الأوسع، صعوبات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتضرر قطاع التصنيع بشدة، وانكمش الاقتصاد قليلا في عام 2023.

وتوضح أرقام “ديستاتيس” أنه في أبريل، كان هناك انخفاض في الطلبيات في مجالات من بينها معدات النقل وتصنيع الآلات بينما سجلت زيادات في قطاع السيارات.

كذلك، تراجعت الطلبيات الأجنبية 0,1 بالمئة متأثرة بأداء ضعيف لمنطقة اليورو بينما انخفضت الطلبيات المحلية 0,3 بالمئة.

ورغم الصورة القاتمة، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي عام 2024، وإن كان بشكل ضعيف، كما أن بعض المؤشرات بدأت تتحسن في الأشهر الأخيرة.

وفي أبريل، رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو لعام 2024 إلى 0,3 بالمئة، من 0,2 بالمئة في السابق – رغم أن ذلك أدنى من التوقعات لمنطقة اليورو الأوسع.

    المصدر :
  • رويترز

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