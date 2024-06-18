الطلب الأوروبي على مخلفات إنتاج المواد الغذائية الأوكرانية يصل إلى مستوى قياسي في أبريل

تفيد معطيات الإحصاءات الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي اشترى في أبريل من هذا العام، مخلفات إنتاج المواد الغذائية من أوكرانيا بمبلغ قياسي في تاريخ التجارة المتبادلة – 86 مليون يورو.

وبالمقارنة مع مشتريات شهر مارس من نفس العام، قفزت هذه الإمدادات من أوكرانيا بمقدار الثلث تقريبا – بنسبة 27٪.

كان الجزء الأكبر من الإمدادات في أبريل عبارة عن التفل والبقايا الصلبة الأخرى التي تم الحصول عليها بعد استخراج الدهون أو الزيوت النباتية – وهي تمثل 71٪ من إجمالي الإمدادات الأوكرانية من نفايات الصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي.

في المركز الثاني من حيث الحصة في إجمالي المعروض من النفايات الغذائية كانت منتجات مماثلة، ولكن فقط تلك التي تم الحصول عليها بعد استخراج الزيت من فول الصويا – 23٪.

وهناك 3% تأتي من بقايا إنتاج النشا والمنتجات التي يمكن استخدامها لاحقا كعلف للحيوانات.