الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 ﻫ - 18 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الطلب الأوروبي على مخلفات إنتاج المواد الغذائية الأوكرانية يصل إلى مستوى قياسي في أبريل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2024 9:22 صباحًا
واردات زراعية للاتحاد الأوروبي مصدرها أوكرانيا

واردات زراعية للاتحاد الأوروبي مصدرها أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

تفيد معطيات الإحصاءات الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي اشترى في أبريل من هذا العام، مخلفات إنتاج المواد الغذائية من أوكرانيا بمبلغ قياسي في تاريخ التجارة المتبادلة – 86 مليون يورو.

وبالمقارنة مع مشتريات شهر مارس من نفس العام، قفزت هذه الإمدادات من أوكرانيا بمقدار الثلث تقريبا – بنسبة 27٪.

كان الجزء الأكبر من الإمدادات في أبريل عبارة عن التفل والبقايا الصلبة الأخرى التي تم الحصول عليها بعد استخراج الدهون أو الزيوت النباتية – وهي تمثل 71٪ من إجمالي الإمدادات الأوكرانية من نفايات الصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي.

في المركز الثاني من حيث الحصة في إجمالي المعروض من النفايات الغذائية كانت منتجات مماثلة، ولكن فقط تلك التي تم الحصول عليها بعد استخراج الزيت من فول الصويا – 23٪.

وهناك 3% تأتي من بقايا إنتاج النشا والمنتجات التي يمكن استخدامها لاحقا كعلف للحيوانات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
بوتين يهنئ رئيس جنوب أفريقيا على إعادة انتخابه
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي يصعد مدعوما بتعافي شهية السوق بعد خسائر حادة
علم الصين
ماليزيا والصين تعتزمان تجديد اتفاقية تعاون اقتصادي مدتها 5 أعوام

الأكثر قراءة

نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
ريشار قيومجيان
قيومجيان: نحن ضد العدو الاسرائيلي وضد الحرب العبثية التي فتحها "حزب الله"
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط يشعر بـ"الخجل" بسبب صورة!