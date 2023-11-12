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الطوارئ الروسية: بدء إجلاء الروس من قطاع غزة إلى مصر

منذ 16 دقيقة
معبر رفح

معبر رفح

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن بدء إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح لوكالة “تاس”: “قامت وزارة الطوارئ الروسية، بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس، بتنظيم العمل لإجلاء المدنيين من قطاع غزة، وفي الوقت الحالي، مواطنو روسيا، الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة منطقة الصراع، يعبرون المعبر إلى مصر”.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 60 مواطناً روسياً عبروا معبر رفح ويتواجدون في الأراضي المصرية حالياً.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة أعلنت، أمس السبت، أنه سيتم إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر، اليوم الأحد، أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

والمعبر الذي يربط بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية هو المدخل الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، ويعد حيويا لدخول شاحنات المساعدات ولعمليات الإجلاء التي شملت آلاف الأشخاص حتى الآن.

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