الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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الطيران العماني يوقع اتفاقية رعاية مع تشيلسي الإنجليزي

منذ 4 دقائق
طائرة تابعة للطيران العماني

طائرة تابعة للطيران العماني

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وقع الطيران العماني اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الاتفاق يمتد ثلاث سنوات وبموجبه سيُمنح الطيران العماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي.

وقال تشيلسي في بيان “نحن سعداء بالإعلان عن تعاون جديد مع شريك الطيران الرسمي الجديد الخطوط الجوية العمانية بعقد يمتد عدة سنوات”.

وشارك الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد في مراسم الإعلان عن الشراكة.

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العماني عبد العزيز الرئيسي “هذا التعاون رفيع المستوى يسهم في الارتقاء بمكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية ويروج لها في جميع أنحاء العالم وأمام قاعدة جماهير تشيلسي الواسعة التي يفوق عددها أكثر من 135 مليونا”.

    المصدر :
  • رويترز

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