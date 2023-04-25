الطيران المدني في نيبال يشكك في حادثة طائرة فلاي دبي

شككت إدارة الطيران المدني في نيبال الثلاثاء في تعرض طائرة لفلاي دبي لاصطدام بالطيور في المجال الجوي النيبالي، ووصفت رواية شركة الطيران الإماراتية عن الواقعة بأنها “مضللة”.

كانت شركة الطيران قد قالت إن رحلة تقل 167 راكبا متجهة من العاصمة النيبالية كاتمندو إلى دبي تعرضت لاصطدام بالطيور أثناء إقلاعها في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين 24\4\2023.

وقال متحدث باسم فلاي دبي إن الطائرة واصلت رحلتها بعد التأكد من أن المحرك كان ضمن معايير التشغيل العادية، وهبطت الطائرة بشكل طبيعي في دبي بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي.

لكن إدارة الطيران المدني النيبالية قالت على تويتر الثلاثاء إن مدير الشركة في البلاد ومدير المطار مُنعوا من دخول مطار كاتمندو على خلفية نشر أنباء “مضللة” عن اصطدام بالطيور.

وقالت فلاي دبي إنها سترد بعد فترة وجيزة على طلب للتعليق على ما ورد بالتغريدة. ولم ترد الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال قال جاجاناث نيرولا المتحدث باسم إدارة الطيران المدني في نيبال “كيف تقول الشركة إنها واقعة اصطدام بطيور. الطيار لم يبلغ عن ذلك ولا يوجد دليل على ذلك حتى الآن. ليس هناك أي دليل أو أساس لذلك”.

وقال نيرولا إن النيران اشتعلت في أحد محركات الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من كاتمندو، وإن الإدارة شكلت لجنة فنية للتحقيق.

نيبال ذات الطبيعة الجبلية لها تاريخ من الحوادث الجوية الدامية، وشهدت أسوأ حادث تحطم طائرة لها منذ 30 عاما في يناير كانون الثاني من العام الجاري، مما أسفر عن مقتل 72 شخصا كانوا على متن الطائرة إيه.تي.آر 72 التابعة لشركة يتي إيرلاينز.