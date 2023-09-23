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العاصفة أوفيليا تجتاح وسط أمريكا.. وتحذير من فيضانات

منذ 6 دقائق
عاصفة- أرشيفية

عاصفة- أرشيفية

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وصلت العاصفة المدارية أوفيليا إلى اليابسة، السبت، لتجتاح ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في إقليم الأطلسي الأوسط، الممتد من نيويورك إلى ساوث كارولينا، صدرت لهم تحذيرات من العاصفة المدارية والفيضانات اعتبارا من منتصف نهار اليوم السبت.

وبعد وصول أوفيليا إلى اليابسة بالقرب من إميرالد آيل بولاية نورث كارولينا في حوالي الساعة 6:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تحركت العاصفة المدارية نحو الداخل في مسار شمالي حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وأضافت هيئة الطقس أن بعض المناطق قد تشهد أمطارا يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمترا ورياحا تزيد سرعتها على 80 كيلومترا في الساعة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولاينا.

وكانت واشنطن في ولاية نورث كارولينا من أكثر المدن تضررا إذ أظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات إلى المنازل وغمر السيارات جزئيا في مناطق من المدينة الواقعة على ضفاف نهر بامليكو.

    المصدر :
  • رويترز

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