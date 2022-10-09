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العاصفة جوليا تتحول إلى إعصار وتتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا الوسطى

منذ 13 دقيقة
العاصفة جوليا

العاصفة جوليا

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قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية جوليا تحولت إلى إعصار مساء (السبت 8-10-2022) عندما مرت بجزيرة سان أندريس الكولومبية في طريقها نحو ساحل نيكاراجوا على البحر الكاريبي ومحملة برياح تبلغ 120 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز أن “من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية تشكل خطرا على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك (والمتوقعة حتى يوم الاثنين بالتوقيت المحلي)”.

وكان المركز قد قال في وقت سابق إن العاصفة تتجه نحو نيكاراجوا “بسرعة”.

وقال المركز إن العاصفة تقع على بعد 15 كيلومترا من جزيرة سان أندريس وحوالي 225 كيلومترا من ساحل نيكاراجوا، حيث من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت لاحق.

وأضاف المركز أنه بعد وصول الإعصار جوليا إلى اليابسة في نيكاراجوا، من المتوقع أن يضعف تدريجيا أثناء عبوره البلاد، قبل الانتقال شمالا على طول سواحل المحيط الهادي في هندوراس والسلفادور وجواتيمالا يومي الأحد والاثنين. وأضاف أن العاصفة قد تتسبب في حدوث سيول في جنوب المكسيك خلال الأيام المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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