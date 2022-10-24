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العاصفة روزلين تتسبب بمقتل شخصين في المكسيك

منذ 54 دقيقة
آثار العاصفة روزلين

آثار العاصفة روزلين

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قالت السلطات إن شخصين لقيا حتفهما يوم (الأحد 23-10-2022) جراء الدمار الناجم عن العاصفة روزلين بالقرب من ساحل المكسيك على المحيط الهادي، في حين استمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات حتى مع ضعف العاصفة أثناء تحركها إلى الداخل.

وقالت وزارة الأمن وحماية المواطنين بولاية ناياريت المكسيكية لرويترز إن رجلا يبلغ من العمر 74 عاما لقي حتفه في بلدة ‭ ‬ميكسكالتيتان عندما سقط جسم ثقيل على رأسه.

كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 39 عاما عندما انهار جدار في منطقة روزامورادا بالولاية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة روزلين وصلت إلى اليابسة كإعصار من الفئة الثالثة عند (الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش) قرب سانتا كروز في شمال ناياريت، وهي ولاية تشتهر بشواطئها السياحية الجذابة.

وقال المركز إنه بحلول منتصف اليوم تراجع تصنيف روزلين إلى عاصفة مدارية مصحوبة برياح أقوى لكن انخفضت سرعتها القصوى إلى 110 كيلومترات في الساعة. وأضاف المركز أن من المتوقع أن تتباطأ بوتيرة أسرع مع تحركها إلى الداخل.

ومن المتوقع أيضا أن تتحول العاصفة إلى منخفض مداري بحلول مساء الأحد (بالتوقيت المحلي) قبل أن تتبدد خلال الليل أو في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأظهرت صور من ناياريت، بعد وصول روزلين إلى اليابسة، سيارات مغمورة بالمياه ومنازل تعرضت أسطحها وواجهاتها لأضرار جسيمة. وقالت وكالة الأمن المدني الحكومية على تويتر إن مسؤولي الطوارئ أُرسلوا إلى المناطق الأكثر تضررا.

وذكر حاكم الولاية أنه وردت أنباء عن أضرار طفيفة في خاليسكو المجاورة. واستأنف مطار بويرتو فالارتا الدولي المزدحم جميع عملياته.

وعاد بعض من جرى إجلاؤهم إلى منازلهم. ولا يزال المسؤولون يعملون على استعادة الكهرباء في المناطق التي شهدت انقطاعا للتيار.

وظلت الشواطئ على امتداد الساحل مغلقة.

وقالت المركز إن من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة والسيول في بعض مناطق مسار العاصفة.

    المصدر :
  • رويترز

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